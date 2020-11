Sono 13 i nuovi contagi in Alta Valdicecina

Per far fronte all'aumento dei ricoveri è stato attivato un reparto Covid all'ospedale di Cecina. A Volterra 5 dei nuovi positivi al coronavirus

VOLTERRA — In Alta Val di Cecina sono 13 i nuovi casi di positività al coronavirus accertati nelle ultime 24 ore dalla Azienda Usl Toscana nord ovest. Questa la suddivisione dei nuovi casi per Comune di residenza:Guardistallo 4, Pomarance 1, Riparbella 2, Santa Luce 1, Volterra 5.

Per far fronte alla maggiore richiesta di ricoveri Covid-19, l'Ausl ha aumentato ulteriormente la disponibilità di posti letto all'ospedale Lotti di Pontedera e attivato un reparto Covid anche all'ospedale di Cecina, che oggi conta già 9 ricoverati, nessuno dei quali in terapia intensiva.

All'interno del nosocomio pontederese, invece, sono 42 i ricoverati Covid, 4 dei quali necessitano di terapia intensiva.