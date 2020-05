Un videolaringoscopio portatile per l'ospedale

Chi finanzia l'Oms? Cos'è e come funziona l'agenzia dell'Onu

E' stato acquistato e donato al Santa Maria Maddalena dalla Fondazione della Cassa di Risparmio. Parole di gratitudine dalla Ausl

VOLTERRA — "Gli anestesisti ed il personale del blocco operatorio del ospedale di Volterra - così dall'Azienda Usl Toscana nord ovest - ringraziano lo staff e il presidente, Roberto Papi, della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra per il generoso dono di un videolaringoscopio portatile".

Si tratta di un innovativo strumento che permette di eseguire intubazioni orotracheali in tutte le situazioni, anche le più difficili. "Sarà di grandissimo aiuto nella gestione delle urgenze - hanno aggiunto dalla Ausl - per i pazienti ricoverati in ospedale e all’Auxilium Vitae".