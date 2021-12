Covid, 11 nuovi contagi in Alta Valdicecina

Progressivo aumento delle nuove positività al coronavirus in tutta la Toscana, che ne conta oltre 2.000 in 24 ore. Il dettaglio per Comune

MONTESCUDAIO — Prosegue la crescita dei contagi da Covid-19 fra i cittadini toscani. Nelle ultime 24 ore la Toscana ha contato complessivamente 2.038 nuovi casi di positività al coronavirus Sars-Cov2, 172 dei quali rilevati in provincia di Pisa.

Sono 11 i nuovi contagi giornalieri che interessano i Comuni dell'Alta Valdicecina. Questa la loro ripartizione: Montescudaio 6 casi, Montecatini Val di Cecina 2, Casale Marittimo 1, Pomarance 1, Volterra 1.

Preoccupa, in particolare, la situazione a Montescudaio dove i 6 casi odierni - che si aggiungono ad altri emersi nei giorni scorsi - fanno segnare oggi il più alto tasso di incidenza sulla popolazione dell'intero territorio della Ausl Toscana nord ovest (province di Pisa, Lucca, Massa Carrara e Livorno): 284,63 nuovi casi per 100mila abitanti. Mentre il più basso lo registra Volterra, 10,18 casi per 100mila abitanti.

I toscani ricoverati per Covid-19 oggi sono 437 (13 in più rispetto a ieri), di cui 64 in terapia intensiva (3 in più).

La Toscana conta oggi anche altri cinque decessi di persone colpite da Covid-19. A morire cinque donne - età media di 79,4 anni -, nessuna delle quali era residente in provincia di Pisa.