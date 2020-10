Coronavirus, nel Pisano oltre 200 nuovi casi

Nelle ultime 24 ore rilevati altri 235 contagi in provincia di Pisa, su 2.171 totali in Toscana. Che anche oggi conta altri 13 decessi

PISA — Le nuove positività al coronavirus rilevate in Toscana nelle ultime 24 ore superano quota duemila e si attestano a 2.171, 235 delle quali accertate in provincia di Pisa (ieri 282). La Regione registra oggi anche altri 13 decessi correlati all'epidemia: si tratta di 4 uomini e 9 donne con un'età media di 83 anni, nessuno dei quali residente in provincia di Pisa.



Con i 235 casi odierni salgono a 4.381 le positività al coronavirus rilevate fra Pisa e la sua provincia dall'inizio dell'epidemia, a 33.461 in Toscana, dove ad oggi si contano 12.810 guariti, 102 in più rispetto a ieri.

La provincia di Pisa, con 1.045 casi ogni 100mila abitanti, è la seconda in Toscana per numero di contagi in rapporto alla popolazione. La media toscana è di 897, quella italiana di 871, segno che nel Pisano il virus sta circolando più che altrove.

Questa la ripartizione dei 235 nuovi casi della provincia di Pisa per ambito e Comune di rilevazione, come riportati dalle Ausl:

- Ambito di Pisa 64 casi: Calci 1, Cascina 15, Crespina Lorenzana 1, Fauglia 2, Orciano 2, Pisa 30, San Giuliano Terme 8, Vecchiano 2, Vicopisano 3;

- Valdera e Alta Val di Cecina 70 casi: Bientina 5, Calcinaia 9, Capannoli 3, Casciana Terme Lari 5, Chianni 1, Palaia 3, Peccioli 3, Ponsacco 8, Pontedera 19, Santa Maria a Monte 9, Terricciola 5;

- Ambito Valli Etrusche 3 casi: Guardistallo 1, Montescudaio 2;

- Comprensorio del Cuoio 98 casi.

I decessi collegati al Covid-19 in Toscana salgono a 1.275,108 di questi in provincia di Pisa.

L'età media dei 2.171 nuovi casi odierni in Toscana è di 43 anni circa, ieri era di 46. In Toscana si contano oggi 19.376 attualmente positivi (+11,9% in un giorno), 889 dei quali necessitano di ricovero nei reparti Covid-19 degli ospedali regionali (64 n più rispetto a ieri), 110 gli assistiti in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri).