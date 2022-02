Covid, 307 nuovi contagi e 5 decessi

Regno Unito, allarme per la bufera Eunice: raffiche a 150km orari, alberi caduti, mare in tempesta

Il dettaglio per Comune delle nuove positività al coronavirus rilevate giornalmente in provincia di Pisa e comunicate oggi, venerdì 18 Febbraio

PISA — Sono 307, 109 in meno rispetto a quelli comunicati ieri, i nuovi contagi da coronavirus Sars-Cov2 rilevati nelle ultime 24 ore fra la popolazione residente in provincia di Pisa, che oggi conta altri 5 decessi di persone colpite da Covid-19.

Questa la ripartizione dei nuovi "casi Covid" per ambito territoriale e Comune di residenza, in ordine per tasso di incidenza dei casi sulla popolazione:

- Area pisana 149 casi: Santa Luce 6, Orciano Pisano 1, Calci 7, Cascina 36, San Giuliano Terme 23, Crespina Lorenzana 4, Pisa 61, Vicopisano 5, Fauglia 2, Vecchiano 4;

- Valdera 92 casi: Lajatico 2, Bientina 12, Palaia 6, Ponsacco 14, Santa Maria a Monte 11, Casciana Terme Lari 10, Terricciola 3, Pontedera 19, Calcinaia 8, Capannoli 4, Buti 2, Peccioli 1;

- Alta Valdicecina 28 casi: Montescudaio 5, Volterra 13, Castellina Marittima 2, Castelnuovo di Val di Cecina 2, Casale Marittimo 1, Pomarance 4, Montecatini Val di Cecina 1;

- Comprensorio del Cuoio 38 casi: San Miniato 21, Montopoli in Val d'Arno 8, Santa Croce sull'Arno 5, Castelfranco di Sotto 4.

In Toscana, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati rilevati complessivamente 3.324 (ieri 3.691) nuovi casi di positività al virus e 28 decessi, relativi a 16 uomini e 12 donne con un'età media di 84,5 anni.

Nel frattempo, prosegue il calo dei posti letto Covid occupati negli ospedali della regione. I toscani ricoverati con Covid-19 oggi sono 1.044 (45 in meno rispetto a ieri), di cui 66 in terapia intensiva (4 in meno). Nei due ospedali pisani i pazienti Covid totali sono 108 (5 in meno rispetto a ieri), 6 dei quali in intensiva (numero stabile).