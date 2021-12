Coronavirus, 135 nuovi casi in 24 ore

Tra ieri e oggi contagi ancora a tre cifre in provincia di Pisa. I dati sui ricoveri nei reparti Covid degli ospedali pisani

PISA — Dopo i 109 contagi segnalati ieri, altre 135 positività si sommano alla conta dei casi di Coronavirus rilevati in provincia di Pisa. Da inizio epidemia sono 37098.

Ecco la "mappa" dei nuovi contagi, diffusa dal presidente della Regione Eugenio Giani: 71 nell'Area Pisana (Orciano Pisano 2, Santa Luce 1, San Giuliano terme 16, Vecchiano 6, Vicopisano 3, Calci 2, Pisa 28, Cascina 13 ), 44 in Valdera (Lajatico 1, Ponsacco 11, Pontedera 16, Casciana Terme Lari 5, Buti 2, Calcinaia 4, Terricciola 1, Palaia 1, Peccioli 1, Santa Maria a Monte 2), 7 in Alta Val di Cecina (Castelnuovo di val di Cecina 4, Guardistallo 1, Pomarance 1, Volterra 1, ) e 13 nel Cuoio (Santa Croce sull'Arno 5, Montopoli in Val d'Arno 2, Castelfranco di Sotto 2, San Miniato 4)

Nelle aree Covid dell'Aoup sono attualmente ricoverati 41 pazienti (3 in più rispetto a ieri), 8 dei quali in terapia intensiva.

Tra ieri e oggi in Toscana sono emersi 1.316 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 48.847 tamponi (12.466 molecolari e 36.381 rapidi). Il tasso dei nuovi positivi è del 2,69% (11,3% sulle prime diagnosi).