Coronavirus, 1501 nuovi casi e 7 decessi

I dati aggiornati dal bollettino regionale fanno salire a 71286 le positività registrate da inizio epidemia in provincia di Pisa

PISA — Nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa sono stati tracciati 1501 nuovi casi di Coronavirus, che hanno fatto salire a 71286 quelli rilevati sul territorio da inizio epidemia. Sempre nel pisano si sono verificati 7 dei 33 decessi collegabili al virus registrati tra ieri e oggi in Toscana. I dati provengono dal bollettino regionale.

I nuovi contagi registrati nel territorio pisano rientrano tra i 12564 accertati da ieri in Toscana.

Questa la distribuzione dei nuovi casi accertati in provincia, suddivisi per zona e tasso di positività (dal più alto al più basso): 651 nei comuni dell'Area Pisana (Orciano Pisano 3, Cascina 179, Crespina Lorenzana 21, Fauglia 13, Vecchiano 39, San Giuliano Terme 94, Pisa 264, Vicopisano 21, Calci 14, Santa Luce 3), 506 in Valdera (Calcinaia 75, Bientina 48, Terricciola 25, Palaia 23, Peccioli 21, Casciana Terme Lari 55, Ponsacco 65, Santa Maria a Monte 52, Pontedera 101, Capannoli 21, Lajatico 4, Buti 14, Chianni 2), 110 in Alta Val di Cecina (Pomarance 50, Castelnuovo Val di Cecina 16, Riparbella 10, Monteverdi Marittimo 3, Castellina Marittima 7, Montescudaio 7, Casale Marittimo 3, Guardistallo 3, Volterra 10, Montecatini Val di Cecina 1), 234 nel Cuoio (Montopoli in Val d'Arno 53, Castelfranco di Sotto 51, San Miniato 96, Santa Croce sull'Arno 34).