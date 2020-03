Covid-19, altri 14 casi in Valdera e Valdicecina

L'Asl ha aggiornato il bilancio dell'epidemia sul territorio, menzionando i nuovi casi emersi tra le 16 di ieri, venerdì, e le 16 di oggi, sabato 28

PONTEDERA — Sono 14 i nuovi casi di positività al coronavirus emersi nelle ultime 24 ore nei territori della Valdera e dell'Alta Val di Cecina, secondo quanto riferito dalla Asl Toscana nord ovest con il bollettino quotidiano.

Questi i nuovi casi Covid-19, per Comune e per numero: Bientina 1, Capannoli 1, Casciana Terme Lari 1, Peccioli 1, Pontedera 2, Santa Maria a Monte 3, Terricciola 3, Volterra 2.

Così dal Comune di Capannoli: "Un nuovo caso positivo sul nostro territorio. Si tratta di una persona che era già sottoposta alla quarantena poiché un familiare era risultato positivo alcuni giorni fa".

Altri otto casi, nelle ultime 24 ore, anche nei Comuni della zona pisana: Cascina 2, Pisa 3, San Giuliano Terme 2, Vicopisano 1.

Nell’area vasta dell’Azienda Usl Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) si sono registrati 158 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore. Come già riferito dai sindaci e dalla Regione, sono stati tre i decessi avvenuti nello stesso arco di tempo in provincia di Pisa.

Per quanto riguarda i ricoveri per Covid-19, inoltre, ad oggi sono in totale - negli ospedali dell’Azienda Usl Toscana nord ovest - 336, di cui 77 in Terapia intensiva. Dal monitoraggio giornaliero sono infine 4.847 le persone in isolamento domiciliare su tutto il territorio dell’Asl nord ovest (province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno).