In Alta Valdicecina 45 nuovi contagi

Il dettaglio per Comune di residenza delle nuove positività al coronavirus Sars-Cov2 accertate nelle ultime 24 ore dalla Ausl Toscana nord ovest

VOLTERRA — Sono 45 i nuovi "casi Covid" rilevati quotidianamente fra la popolazione residente in Alta Valdicecina e comunicati oggi, lunedì 7 Febbraio. Un dato superiore rispetto a quello di ieri (38), che però come ogni lunedì risente del minor numero di tamponi analizzati nel weekend. L'Alta Valdicecina, non a caso, fa segnare i più alti numeri giornalieri di diffusione del contagio nei territori della Ausl Toscana nord ovest (province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara).

Questa la ripartizione per Comune di residenza (in ordine per tasso di incidenza sulla popolazione) delle nuove positività al coronavirus Sars-Cov2 riscontrate nelle ultime 24 ore:

Montecatini Val di Cecina 4 (tasso giornaliero di incidenza: 235,85 casi per 100mila abitanti), Volterra 19, Montescudaio 4, Riparbella 3, Casale Marittimo 2, Pomarance 10, Castellina Marittima 3.

In Toscana, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati accertati complessivamente 2.783 nuovi casi di positività al virus, 281 dei quali relativi a residenti in provincia di Pisa.