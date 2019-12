Donazione sotto l'albero al centro trasfusionale

Iniziativa con tanto di addobbi natalizi realizzati dai ragazzi del centro Koch. Ecco quando, come e chi può donare il sangue

VOLTERRA — Venerdì 20 dicembre si terrà al centro trasfusionale di Volterra l’evento “Una donazione sotto l’albero”. Saranno disponibili 40 posti, 25 per la donazione del sangue intero e 15 per la plasmaferesi, e soprattutto la struttura sarà aperta a tutti coloro che sceglieranno questo giorno di festa pre-natalizia per avvicinarsi al mondo della donazione. Donatori ed aspiranti donatori saranno accolti in una atmosfera natalizia grazie agli originali addobbi creati dai ragazzi con disabilità e dagli operatori del centro diurno Koch, autori anche del gadget che l’associazione Avis Alta Val di Cecina offrirà a tutti i donatori. La giornata sarà allietata da musiche natalizie e caratterizzata da un ricco ristoro post-donazione.

“Il centro grazie alla disponibilità degli operatori – spiega Danila Pappalardo, referente del Trasfusionale di Volterra – prolungherà l’orario di apertura fino alle 16, aumentando il proprio organico con una seconda unità medica ed una terza unità infermieristica. Con l’occasione vorrei ringraziare a nome del personale tutti coloro che vorranno partecipare all’evento e in particolare i ragazzi e agli operatori del Centro Koch per la preziosa collaborazione. A tutti loro un augurio speciale per un sereno Natale”.



Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente al Trasfusionale al numero 0588-91843 da lunedì a sabato dalle 8 alle 10 oppure alle associazioni di appartenenza.

Chi può donare. Donatore può essere chiunque, uomo o donna, di età compresa tra i 18 e i 65 anni in condizioni di buona salute e con un peso superiore ai 50 chilogrammi. Tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto alla giornata di riposo retribuita. Chi dona per la prima volta (aspirante donatore) può farlo esclusivamente dopo aver effettuato un colloquio preventivo con i medici ed esami di controllo pre-donazione. La cosiddetta “donazione differita” ha lo scopo di aumentare la sicurezza trasfusionale per i pazienti e tutelare la salute del cittadino.

Sul sito della Azienda USL Toscana nord ovest (www.uslnordovest.toscana.it) nella sezione “Come fare per” sono riportate le risposte alle domande più frequenti sull’argomento e indicazioni sul centro trasfusionale più vicino.