Scavi anfiteatro, Regione pronta a erogare fondi

Al tempo del governo gialloverde aveva fatto discutere lo stanziamento regionale di 250mila euro a patto che il governo facesse altrettanto

VOLTERRA — Sembra ad una svolta il caso degli stanziamenti per riportare alla luce l'anfiteatro romano scoperto nell'estate 2015 nei pressi di Porta Diana. Il finanziamento di 250mila euro da parte della Regione Toscana è stato infatti inserito in una proposta di legge e già a gennaio i soldi potrebbero essere messi a disposizione del Comune.

Dunque la Regione ha fatto un passo avanti, nel mentre il Comune attende ancora gli altrettanti 250mila euro promessi dal governo. A tal proposito il sindaco Giacomo Santi ha scritto nei giorni scorsi al ministro Dario Franceschini.

"Investire in cultura - ha commentato oggi l'assessore volterrano alla cultura, Dario Danti -significa attrarre e mettere a disposizione le risorse economiche necessarie per sviluppare progetti importanti, come per lo scavo dell’anfiteatro romano. Con questo spirito Volterra si candida a essere Capitale italiana della cultura 2021".