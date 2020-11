Il servizio sociale piange Katiuscia

Cordoglio degli operatori dell'Ausl: "Ti ringraziamo per la tua professionalità, per il tuo sorriso, la tua ironia e l'infinita gioia di vivere"

VOLTERRA — È morta ieri mattina a Volterra Katiuscia Franchi, aveva 66 anni, viveva a Volterra. Lavorava nel servizio sociale di Ausl nord ovest.

I colleghi operatori, in particolare quelli di Volterra, hanno espresso cordoglio per la perdita della cara collega: “Carissima Katiu - sono le parole delle sue colleghe di Volterra - ti ringraziamo per la tua professionalità, per la tua grande disponibilità e per il tuo instancabile impegno. Inoltre per il tuo sorriso, la tua ironia, la tua infinita gioia di vivere. Vogliamo ricordarti vitale, con il tuo cuore grandissimo ed i tuoi raggianti colori.....e chissà se libera da dolore e sofferenza sarai a prenderti cura degli ultimi da dove sei adesso; faremo tesoro di ciò che ci siamo dette una volta e di quello che ci hai insegnato: 'è una regola che cambia tutto l'universo, perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso!'. Ciao Katiu”.

Alla famiglia giungano anche le condoglianze della Direzione e di tutto il personale dell'Ausl Toscana nord ovest.