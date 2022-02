Tanti pellegrini per monsignor Campiotti

Nel Duomo di Milano, il nuovo presule della diocesi è stato ordinato da monsignor Delpini. L'ingresso a Volterra è previsto per domenica 27 Marzo

MILANO — Un mese e mezzo fa, tramite il bollettino della Sala stampa vaticana, Roberto Campiotti era stato nominato da papa Francesco come successore di monsignor Alberto Silvani, che ha raggiunto i limiti di età. Finalmente, dopo la celebrazione della sua ordinazione nel Duomo di Milano, monsignor Campiotti è ufficialmente il nuovo vescovo di Volterra.



Durante la messa, presieduta dall'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, oltre che da Paolo Martinelli, vescovo ausiliare della città, e dallo stesso monsignor Silvani, Campiotti ha ringraziato il pontefice, la sua diocesi e il suo predecessore.



Un pensiero, poi, è stato rivolto ai pellegrini provenienti dalla diocesi di Volterra, che hanno voluto partecipare alla celebrazione. Il prossimo incontro sarà domenica 27 Marzo, quando monsignor Campiotti farà il suo ingresso ufficiale nella sua nuova diocesi.



Nato a Varese nel 1955, monsignor Campiotti è stato ordinato sacerdote ambrosiano a 24 anni. Dopo alcune esperienze come vicario parrocchiale e come parroco, dal 2010 ha ricoperto il ruolo di rettore del Collegio ecclesiastico internazionale San Carlo Borromeo a Roma.