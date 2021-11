Viaggio social tra botteghe e ristoranti

Si chiama Volterritinerante il progetto di comunicazione e promozione lanciato attraverso il canale Instagram di Juls'Kitchen

VOLTERRA — Promuovere attraverso i canali social le eccellenze enogastronomiche del territorio e le attività di ristorazione che rendono unico il Colle etrusco. Con queste premesse nasce VolterrItinerante, la nuova iniziativa promossa dal Centro assistenza tecnica di Confcommercio Provincia di Pisa e Vetrina Toscana, insieme a Regione Toscana, Toscana Promozione, Unioncamere Toscana e Camera di Commercio di Pisa con il marchio Terre di Pisa.

"Da Beppino"

Un viaggio digitale alla scoperta di Volterra, dei suoi piatti e prodotti tipici preparati dai ristoratori aderenti al circuito Vetrina Toscana, raccontati dall'influencer Juls'Kitchen (Giulia Scarpaleggia), blogger e food writer autrice di numerosi libri e articoli sulla cucina tradizionale toscana.

Attraverso il suo profilo Instagram, con storie e post pubblicati in italiano e in inglese, ha fatto conoscere ai suoi 62mila follower il gusto dei piatti tipici di Volterra e della tradizione toscana, insieme ai racconti e alle specialità di alcuni tra i migliori ristoranti del territorio e con le foto scattate da Tommaso Galli.

Ristorante enoteca "Del Duca"

I locali di Volterra protagonisti dell'iniziativa sono: Ristorante da Beppino (via delle Prigioni 13), Ristorante Enoteca Del Duca (via di Castello, 2), Ristorante il Vecchio Mulino (via del Molino, 25), Locanda il Boschetto (località Spicchiaiola), Ristorante La Vecchia Lira (via Giacomo Matteotti, 19), La Cantina di Fabio Shop (Borgo Santo Stefano 113).

Ristorante "Il Vecchio Mulino"

“Attraverso gli scatti e i racconti di Juls'Kitchen - ha commentato la Responsabile Area Formazione di Confcommercio Pisa, Cecilia Pellegrinetti - è davvero possibile intraprendere un viaggio attraverso il gusto e i sapori delle specialità del Colle etrusco, in un tour itinerante tra i ristoranti e i tipici locali di Volterra che hanno così l'occasione di promuoversi attraverso i social network”.

Ristorante "La Vecchia Lira"

“Un progetto che da un lato promuove le eccellenze enogastronomiche e le professionalità di un territorio che ha visto negli ultimi anni una costante crescita delle presenze turistiche - ha aggiunto il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli -. E che dall'altro offre un'importante vetrina digitale alle imprese aderenti. Dietro a un'impresa c'è sempre una storia da raccontare, e gli strumenti digitali permettono di avvicinare il pubblico a queste realtà portate avanti con passione e sacrificio da famiglie e imprese che contribuiscono a valorizzare questo bellissimo territorio”.