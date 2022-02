Riqualificato il Parco della Rimembranza

Sistemati vialetti, scale e aiuole, per un maggior decoro dell'area e una fruizione in sicurezza da parte di cittadini e turisti

VOLTERRA — Il Parco della Rimembranza, dopo anni di degrado, è stato riqualificato e restituito alla cittadinanza. I vialetti e le rampe di collegamento sono stati ripuliti, riportati ai livelli originari e pavimentati con pietrisco. Anche i cordoli in pietra, in buona parte restaurati, sono tornati alla luce nella loro autentica funzione di contenimento delle aiole intermedie, a loro volta riqualificate. E il muro che delimita a monte il parco è stato messo in sicurezza, considerato la fruizione del parcheggio sovrastante.

"Particolare attenzione - hanno sottolineato dal Comune di Volterra gli assessorati ad ambiente e lavori pubblici - è stata assegnata alla valorizzazione della sequenza dei cannocchiali visivi verso il paesaggio che si apre all’orizzonte dal percorso più in basso. E ciò anche con una accurata e attenta potatura e diradamento della vegetazione di non semplice esecuzione, per la prolungata mancanza di interventi di manutenzione".

"Se restano da effettuare altri simili lavori nell’area più prossima all’area votiva - hanno aggiunto -, non vi è dubbio che il parco della Rimembranza rinnova il suo valore per la memoria e respira di nuova luce e di nuove suggestioni percettive, anche per i numerosi visitatori della nostra città. Un luogo, come altri, a Volterra, dove sondare i propri pensieri e immaginare il futuro".

L'intervento è stato fortemente voluto dagli Assessorati all’Ambiente e ai Lavori Pubblici, con la sempre condivisa fattiva collaborazione da parte del personale tutto dell’Ufficio Tecnico comunale. Un particolare ringraziamento è stato rivolto a Paolo Zopfi, "per l’assiduo contributo in tutte le fasi degli interventi", nonché alla ditta Thermos Habitat di Pomarance, per "la professionalità e la dedizione" e "per la buona riuscita dell’intervento di riqualificazione ambientale".