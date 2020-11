Capitale Cultura, mozione in Consiglio regionale

Il consigliere pisano Pieroni è tra i proponenti della mozione del Pd: "La Regione aiuti lo sprint finale, è l'unica candidata della Toscana"

VOLTERRA — Una mozione del Pd, che vede tra i proponenti e firmatari il consigliere regionale Pd Andrea Pieroni, impegna il Consiglio regionale al sostegno di Volterra candidata a Capitale italiana della cultura 2022.

Nel testo si chiede di mettere in atto tutte le possibili iniziative per sostenere il progetto “Volterra. Rigenerazione umana”, frutto di un lungo e approfondito lavoro di studio per incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale di Volterra. Si tratta di un'opportunità per l'intero territorio regionale anche nella prospettiva di costruire una risposta alle criticità messe in luce dall’emergenza socio-sanitaria in corso.

"Volterra è l'unica candidata della Toscana rimasta in corsa per la finale - ha detto Pieroni - e il Pd ha ritenuto giusto proporre questa mozione per unire tutto il Consiglio intorno al sostegno verso il comune etrusco e a tutte le attività che ruotano intorno alla candidatura, in modo da poter contribuire a raggiungere l'ambizioso riconoscimento".

"L'approdo alla fase finale di Volterra è già un grande risultato - ha proseguito il Consigliere Pd - , grazie all'impegno della Giunta comunale e ai protagonisti che hanno lavorato alla candidatura, a partire dal comitato promotore, composto da 152 associazioni e istituzioni oltre alla squadra di specialisti coinvolta per attivare un nuovo modello di progettazione e produzione culturale condiviso con i giovani e finalizzato a valorizzare il prezioso patrimonio storico, artistico e culturale di Volterra, valorizzando le sue opere storiche e le esperienze di ricerca artistica e teatrale al disagio e alla fragilità, come viene specificato nella mozione".

"Adesso serve una spinta finale anche grazie al supporto della Regione Toscana", ha concluso Pieroni.